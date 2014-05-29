«Укрзализныця» с 1 июня вводит новую нумерацию дневных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с введением нового графика движения поездов на 2014-2015 годы, который вступит в силу с 1 июня 2014 года, изменит нумерацию внутригосударственных дневных поездов, в частности, скоростных электропоездов и поездов, сформированных из вагонов с местами для сидения с локомотивной тягой, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, с введением нового графика движения на 2014/2015 годы, скоростной поезд №154/153 Киев – Донецк будет курсировать под номером 712/711; скоростной поезд №152/151 Киев – Донецк будет следовать под номером 714/713; поезд №150/149 Киев – Донецк – под номером 716/715; скоростной поезд №156/155 Киев – Харьков – под № 722/721; скоростной поезд №162/163 Киев – Харьков – под №724/723; скоростной поезд №164/161 Киев – Харьков – под №726/725; скоростной поезд №168/167 Киев – Запорожье – под №732/731; скоростной поезд №166/165 Киев – Днепропетровск – под №734/733; скоростной поезд №157/158 Дарница, Киев – Львов – под № 741/742; скоростной поезд №169/170 Дарница, Киев – Львов – под №743/744; поезд №159/160 Киев – Тернополь – под №749/750; поезд №152/151 Днепропетровск – Симферополь – под №752/751; поезд №175/176 Харьков – Симферополь – под №753/754; поезд №177/178 Донецк – Симферополь – под №755/756; поезд №169/170 Донецк – Днепропетровск – под №763/764; поезд №173/174 Донецк – Днепропетровск – под №765/766; поезд №176/175 Хмельницкий – Киев – под №768/767.

«Решение об изменении нумерации поездов принято во исполнение пункта 13 протокола 59-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, которая состоялась 19-20 ноября 2013 года в Кишиневе», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, с 1 июня поезд №177/178 Киев – Каменец-Подольский будет курсировать под номером 769/770; поезд №157/158 Жмеринка – Могилев-Подольский – под №757/758; поезд №188/187 Хмельницкий – Киев – под номером 772/771; поезд №173/174 Киев – Каменец-Подольский – под №773/774; поезд №189/190 Сумы – Киев – под №775/776; поезд №186/185 Киев – Шостка – под №778/777; поезд №171/172 Сумы – Киев – под №779/780; поезд №180/179 Кременчуг, Полтава – Киев – под №782/781; поезд №184/183 Киев – Шостка – под №784/783; поезд №167/168 Харьков – Донецк – под №785/786; поезд №179/180 Харьков – Луганск – под № 787/788; поезд №171/172 Харьков – Донецк – под №789/790; поезд №173/174 Харьков – Сумы – под №791/792; поезд №177/178 Харьков – им. Т. Шевченка – под №793/794; поезд №159/160 Харьков – Днепропетровск – под №795/796; поезд №180/179 Одесса – Винница – под №798/797.

Кроме того, «Укрзализныця» с 1 июня введет новую нумерацию некоторых сезонных поездов, в частности, поезд №124/123 Одесса – Киев будет курсировать под номером 224/223; поезд №420/419 Айвазовская – Луганск – Феодосия – под №460/459; поезд №428/427 Айвазовская – Ясиноватая – Феодосия – под №468/467; поезд №432/431 Одесса – Харьков – под №472/471; поезд №668/667 Черновцы – Ковель – под №568/567.

Как сообщал УНИАН, Укрзализныця» с 1 июня 2014 года изменит нумерацию скоростных поездов "Интерсити+", в частности, нумерация всех поездов данной категории будет начинаться с цифры 7, вторая же цифра будет означать направление: цифра 1 – донецкое направление, 2 – харьковское, 3 – днепропетровское, 4 – львовское.

В новом графике «Укрзализныця» предусмотрела курсирование 246 пар пассажирских поездов, что на 39 пар меньше, чем было предусмотрено в графике движения на 2013-2014 годы. В частности, это 159 пар круглогодичных поездов (на 5 пар меньше); 31 пара сезонных поездов (на 56 пар меньше), а также 56 пар поездов при необходимости.

Также предусмотрено курсирование 70 пар поездов формирования стран СНГ, что на 23 пары меньше показателя прошлого года, из них 27 пар круглогодичных поездов, 16 сезонных поездов и 27 пар поездов по указанию.

Читайте такжеВ Украине из-за аннексии Крыма появятся 8 новых поездов на другие курорты