«Укрзализныця» запускает рельсовый автобус к курортам Приазовья

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с введением нового графика движения поездов на 2014-2015 годы, который вступит в силу с 1 июня, запустит рельсовый автобус для перевозки пассажиров к курортам Приазовья, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«С 1 июня на маршруте Запорожье-2 - Бердянск - Мелитополь и обратно будет курсировать рельсовый автобус. Для перевозки пассажиров к местам курортного отдыха на Азовском побережье Приднепровская железная дорога назначила курсирование регионального поезда повышенной комфортности № 808/807 Запорожье-2 - Бердянск – Мелитополь», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, рельсовый автобус будет отправляться с 1 июня из Запорожья-2 по воскресеньям, вторникам и пятницам в 07:40, прибывать в Бердянск в 11:50, в Мелитополь в 17:40.

В обратном направлении данный поезд будет отправляться со 2 июня по понедельникам, четвергам, субботам из Мелитополя в 09:04, из Бердянска в 14:53, и прибывать на станцию назначения в 18:30.

«Региональный поезд № 808/807 будет обслуживаться составом дизель-поезда (рельсового автобуса) серии 620 М-025 производства «Песа Быдгощ» (Польша). Его пассажировместимость - 201 место, в том числе 91 - для сидения, максимальная скорость - 120 км/ч», - подчеркнули в пресс-службе.

Стоимость билета от Запорожья-2 до Бердянска, расстояние между которыми составляет 229 км, будет варьироваться от 50 до 58 грн в зависимости от дня недели.

В пресс-службе напомнили, что ранее Приднепровская железная дорога назначила на летний период двухгруппный поезд № 472/471 - 552/551 сообщением Днепропетровск, Кривой Рог – Бердянск.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Максим Бурбак рассматривал эту схему маршрута в виду того, что именно в Приазовье ожидается перенаправление значительного туристического потока в летний сезон в связи с аннексией Крымского полуострова.

«Укрзализныця» в связи с аннексией Россией Крыма, повлекшей за собой падение пассажиропотока на полуостров, с 1 июня назначит 8 новых поездов на другие курорты страны.

«Укрзализныця» в марте-апреле 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Россией Крымом по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 40,7%– до 493,7 тыс. пассажиров.

В целом в новом графике «Укрзализныця» предусмотрела курсирование 246 пар пассажирских поездов, что на 39 пар меньше, чем было предусмотрено в графике движения на 2013-2014 годы. В частности, это 159 пар круглогодичных поездов (на 5 пар меньше); 31 пара сезонных поездов (на 56 пар меньше), а также 56 пар поездов при необходимости.

Также предусмотрено курсирование 70 пар поездов формирования стран СНГ, что на 23 пары меньше показателя прошлого года, из них 27 пар круглогодичных поездов, 16 сезонных поездов и 27 пар поездов по указанию.

По данным Ассоциации лидеров туристического бизнеса Украины, из-за оккупации Крыма Российской Федерацией от поездок на курорты полуострова в текущем году могут отказаться около 4 млн украинских туристов, турпоток будет перенаправлен в другие туристические регионы Украины, а также на недорогие европейские курорты.

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