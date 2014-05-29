У Яценюка начали распределять деньги, полученные от Евросоюза

Об этом говорится в постановлении правительства №507-р от 27 мая 2014 года, размещенном на сайте Кабмина.

В частности, данные бюджетные назначения предусмотрены в 2014 году Министерству финансов в спецфонде государственного бюджета по программе "Реализация программ помощи Европейского Союза".

Согласно распоряжению, финансовые средства поступили от ЕС как первые три транша в рамках выполнения соглашения о финансировании программы "Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины".

В документе отмечается, что использование этих бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по поддержке реализации государственной политики в сфере транспорта, утвержденным постановлением Кабмина № 914 от 31 августа 2011 года.

Также Кабмин выделил Министерству экологии и природных ресурсов Украины 222,2 млн грн, поступивших в Украину по линии программы помощи Европейского Союза «Поддержка реализации Стратегии национальной экологической политики Украины», говорится в распоряжении правительства №508.

Как отмечается, средства распределены следующим образом: 208 млн грн направлены на расходы развития, и 13,8 млн грн – на расходы потребления.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в декабре 2010 года одобрил проект соглашения о предоставлении финансовой помощи ЕС на сумму 65 млн евро для внедрения национальной транспортной стратегии. Соглашение было подписано в том же месяце, оно предусматривает предоставление Украине помощи на бесплатной и безвозвратной основе.

Общая цель программы “Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины” - реализация стратегических приоритетов развития отечественной транспортной отрасли, внедрение институциональных реформ в транспортном секторе, улучшение транспортной инфраструктуры. Программа предусматривает укрепление сотрудничества Украина – Европейский Союз относительно приоритетов, определенных соглашениями между Украиной и ЕС в транспортном секторе; содействие дальнейшему сближению отечественного законодательства с нормами ЕС и международными нормами и стандартами и интеграция Украины в транспортные системы Евросоюза.





