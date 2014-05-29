В Украине введены штрафы за нарушение правил парковки

За это решение проголосовали 232 из 292 народных депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

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Предусматривается, что неуплата водителями услуг по пользованию платных парковок, оборудованных парковочными автоматами или терминалами «въезд-выезд», будет облагаться штрафом от 8 до 12 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (136-204 грн).

При этом за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, введен штраф в размере от 15 до 18 необлагаемых минимумов (255-306 грн).