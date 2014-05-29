В Украине подорожают билеты на поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") инициирует повышение стоимости проезда в пассажирских поездах внутреннего сообщения в два этапа - на 10% в июле и октябре текущего года во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+", сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Предусмотрено повышение стоимости проезда по железной дороге по Украине в два этапа - по 10% в июле и октябре 2014 года, во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов «Интерсити+» . То есть повышение тарифов в декабре 2014 года к декабрю предыдущего года составит 21%. Тариф на перевозку багажа и грузобагажа не будет меняться», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» разработала соответствующий проект приказа Министерства инфраструктуры Украины, текст которого обнародован на официальном веб-сайте министерства. После опубликования документ будет проходить процедуру согласования с другими министерствами и ведомствами, а затем будет подан на государственную регистрацию. «Новые тарифы начнут действовать со дня его официального опубликования», - подчеркивается в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, в последний раз тарифы на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в плацкартных и купейных вагонах повышались в октябре 2013 года.

"В то же время, в течение прошлого и текущего годов значительно подорожала продукция, закупаемая для нужд железнодорожной отрасли. В частности, на 21,3% выросла цена на бандажи локомотивные, на 11,7% - на грузовые колеса, на 8% - на колодки тормозные, почти на 40% - на дизельное топливо, на 13,5% - на электроэнергию. Также выросли цены на капитальный ремонт тягового и моторвагонного подвижного состава, пассажирских вагонов более чем на 8%", - подчеркивается в сообщении.

В частности, если в настоящее время стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда № 81 Киев-Ужгород (915 км) при действии коэффициента 1,0 (без скидок и без надбавок в зависимости от дня недели) составляет 135,99 грн, в купейном - 237,09 грн, то после первого этапа повышения тарифов стоимость проезда составит 146,53 грн, в купейном - 257,75 грн.

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Также пресс-служба приводит и другой пример: в плацкартном вагоне фирменного поезда № 84 Киев-Мариуполь (876 км) в настоящее время при действии коэффициента по дням недели 1,0 стоимость проезда составляет 120,23 грн, в купейном - 210,69 грн, то после первого этапа повышения тарифов стоимость проезда в плацкартном вагоне составит 129,59 грн, в купейном - 228,55 грн.

В пресс-службе подчеркивают, что повышение тарифов вызвано необходимостью, хотя и не решит проблему убыточности пассажирских перевозок, поскольку тарифы на осуществление пассажирских перевозок и в дальнейшем останутся ниже нулевой рентабельности.

«Это лишь частично позволит уменьшить перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, обеспечить безопасность движения и уменьшить затраты на содержание парка пассажирских вагонов, износ которых составляет 86%, тепловозов - 95,1%, электровозов - 91,6%", - резюмировали в пресс-службе.

Стоимость проезда по украинским железным дорогам является самой низкой среди стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении в плацкартных вагонах Российских железных дорог в 4,5 - 5,36 раз превышает действующий в Украине тариф, а в купейных вагонах - в 4,3 раза. Проезд в плацкартных вагонах поездов Казахстана дороже в 2,7 - 2,9 раза, а в купейных - в 2,25 - 2,42 раза.





