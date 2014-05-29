Убытки «Укрзализныци» от пассажироперевозок увеличились до 2,8 млрд гривень

Убытки Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») от пассажирских перевозок в январе-апреле 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 16,7% - до 2,8 млрд грн с 2,4 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно оперативным данным, убытки от пассажироперевозок в дальнем сообщении увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,1% - до 1,6 млрд грн, в пригородном - на 9,1%, до 1,2 млрд грн.

По данным пресс-службы, доход "Укрзализныци" от пассажирских перевозок в январе-апреле текущего года составил 1,4 млрд грн, в частности, в дальнем сообщении - 1,3 млрд грн, в пригородном - 0,1 млрд грн.

Вместе с тем, расходы ведомства на пассажироперевозки за отчетный период составили 4,2 млрд грн, из них в дальнем сообщении - 2,9 млрд грн, в пригородном - 1,3 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, Укрзализныця» в январе-апреле 2014 года недополучила 73,1 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в январе-марте 2014 года составили свыше 2 млрд грн, из них в дальнем сообщении 1,18 млрд грн.

По данным Госстата, предприятия железнодорожного транспорта Украины (без учета перевозок по временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя) в январе-апреле 2014 года сократили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 4,6% - до 124 млн человек.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.