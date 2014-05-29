«Укрзализныця» летом повысит тарифы на грузоперевозки

«Летом 2014 года планируется осуществить индексацию железнодорожных грузовых тарифов (на перевозку во внутреннем сообщении, экспортных, импортных) на 12,5, что в среднем за год составит 6,2%», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» подготовила соответствующий проект приказа Министерства инфраструктуры Украины «О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги», текст которого обнародован на официальном веб-сайте министерства.

«После его согласования с другими министерствами и ведомствами, государственной регистрации и официального опубликования новые тарифы начнут действовать», - подчеркнули в пресс-службе.

Проект приказа также предусматривает устранение диспропорции в действующих тарифах на перевозку зерна железнодорожным транспортом, что будет способствовать росту тарифов на зерновые перевозки во внутреннем сообщении. В частности, предлагается установить единый коэффициент к тарифам при перевозке зерновых грузов железнодорожным транспортом независимо от вида сообщения.

«Проведение индексации тарифов на перевозку грузов необходимо для частичной стабилизации финансового состояния отрасли, в том числе - для поддержания в рабочем состоянии подвижного состава и обеспечения безопасности движения, что требует значительных затрат, поскольку износ основных фондов железнодорожной отрасли составляет почти 90%. К тому же за счет прибыли от грузовых перевозок осуществляется перекрестное субсидирование пассажирских перевозок, что в 2014 году прогнозируется на уровне 7,4 млрд грн», - резюмировали в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" также инициирует повышение стоимости проезда в пассажирских поездах внутреннего сообщения в два этапа - на 10% в июле и октябре текущего года во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+"

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно, путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.