Юго-Западная железная дорога за 4 месяца зафиксировала 6 ДТП на переездах

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в январе-апреле 2014 года зафиксировала 6 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных переездах, что на один случай больше аналогичного периода 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период в результате ДТП на переезде погиб один человек.

«Все зафиксированные транспортные происшествия произошли по вине водителей автотранспорта, которые пренебрегают правилами дорожного движения и безопасности», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-апреле 2014 года количество ДТП на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% (на 5 случаев) - до 25 случаев, из них 20 происшествий произошло на железнодорожных переездах, 5 - на путях вне переездов.

ЮЗЖД в 2013 году зафиксировала 22 ДТП на железнодорожных путях и переездах.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.

Согласно Закону Украины № 4950 - VІ штраф для водителей за въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено, составляет от 20-25 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-425 грн) до 50-70 необлагаемых минимумов (850-1190 грн) с оплачиваемым изъятием транспортного средства у его владельца или без такового.

Кроме того, за это же правонарушение водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года или к нему может быть применен административный арест на срок от 7 до 10 суток.

Если такое нарушение совершено водителем, осуществляющим услуги по перевозке пассажиров или опасных грузов, его могут лишить права управления транспортом на срок от 1 до 3 лет или применить в отношении него административный арест на срок от 10 до 15 суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства у собственника или без такового.

