В Донецке остаются закрытыми транзитный и пригородный вокзалы

Железнодорожный вокзал в Донецке в настоящее время работает в штатном режиме, пассажирские и пригородные поезда курсируют по заданным маршрутам согласно установленному графику, сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги (ДЖД).

«Пассажиры обслуживаются в центральном здании вокзала станции Донецк. Транзитный и пригородный вокзалы, а также большой конкорс с целью обеспечения безопасности пассажиров и железнодорожников временно закрыты», - уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем, выход пассажиров к поездам дальнего следования обеспечивается через перрон и подземный переход, а выход к поездам пригородного сообщения - через малый конкорс, вход на который осуществляется с перрона.

«С целью обеспечения безопасности пассажиров и железнодорожников на вокзале станции Донецк усилены наряды милиции», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов. По информации пресс-офицера АТО Алексея Дмитрашковского, операция в Донецке будет продолжаться, пока не будут уничтожены все террористы или пока они не сдадутся.

19 мая посторонние лица захватили управление ДЖД, что привело к приостановке движения грузовых поездов на Донецкой железной дороге. Позже, около 15:00 того же дня, грузовое движение на ДЖД было возобновлено.

С 22 мая Донецкая железная дорога в связи с блокированием железнодорожного моста боевиками на перегоне Насветевич - Рубежное закрыла движение на участке Сватово - Лисичанск и отменила 5 поездов в дальнем и пригородном сообщениях, а также изменила маршрут курсирования ряда поездов.

Вечером 22 мая на 57 км перегона Штеровка – Щетово (Луганская обл.) боевики взорвали двухпутный участок пути, что повлекло за собой изменение маршрута курсирования ряда пригородных поездов, а 26 мая движение по участку было возобновлено.

26 мая из-за обстрелов боевиками Донецкая железная дорога эвакуировала пассажиров и железнодорожников из административного здания и здания Донецкого вокзала со стороны ул. Артемовской.

27 мая в связи с повреждением боевиками участка железнодорожного пути в районе станции Еленовка (Донецкая область) и минированием участка пути на входной горловине станции Еленовка со стороны Мариуполя, были задержаны пригородные поезда ориентировочно от одного до двух часов, а также поезд №84 сообщением Киев – Мариуполь на 5 часов.

