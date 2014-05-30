Ford отзывает 1,4 млн автомобилей в Северной Америке
08:40, 30 мая 2014Транспорт/Связь
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В будущем отзывы могут коснуться рынков и за пределами Северной Америки.
Автопроизводители США усилили внимание к безопасности своих машин / Wikipedia
Ford Motor Co отзывает 1,39 миллиона внедорожников и седанов в Северной Америке, у большей части которых могут быть проблемы с усилителем руля, передает Reuters со ссылкой на сообщение компании.
По данным автопроизводителя, около 1,186 миллиона машин будут отозваны в США. Это всего на 2.200 автомобилей меньше, чем Ford отозвала в Америке за весь прошлый год.
Компания предупредила, что в будущем отзывы могут коснуться рынков и за пределами Северной Америки.
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Автопроизводители США усилили внимание к безопасности своих машин после проблем General Motors Co, которая в этом году отозвала с рынков уже 15,8 миллиона автомобилей.
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