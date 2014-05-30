"Укрзализныця" назвала виновника ДТП на переезде в Белой Церкви

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявила, что столкновение грузового поезда с микроавтобусом в Белой Церкви (Киевская область), повлекшее гибель трех людей, произошло по вине водителя автомобиля, выехавшего на закрытый шлагбаумом переезд, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«30 мая на перегоне Белая Церковь – Роток ориентировочно в 01:30 водитель автомобиля Mercedes Vito выехал на регулируемый переезд на запрещающие сигналы звуковой и светофорной сигнализации, в то время как было закрыто четыре шлагбаума, все приборы работали исправно, чем нарушил правила дорожного движения и столкнулся с грузовым поездом. В салоне машины кроме водителя находилось 7 человек, в результате столкновения с грузовым поездом №29/60 3 человека в автомобиле погибли, 4 человека и водитель получили телесные повреждения», - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП задержка поезда составила более двух часов. Автомобиль ремонту не подлежит.

«Укрзализныця» призывает водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения и не рисковать своей жизнью, жизнью пассажиров и железнодорожников.

В пресс-службе сообщили, что "Укрзализныця" выражает соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате этой аварии.

Как сообщал УНИАН, авария произошла 30 мая около 01:30 на регулируемом железнодорожном переезде в г. Белая Церковь Киевской области. Водитель микроавтобуса Mercedes Vito нарушил правила дорожного движения, по неизвестным причинам выехал на регулируемый железнодорожный переезд, на запрещенный сигнал светофора при закрытом шлагбауме, где столкнулся с грузовым поездом, который двигался со станции Козятин к станции Мироновка.

Вследствие ДТП двое пассажиров микроавтобуса от полученных травм умерли на месте происшествия, один пассажир умер в реанимационном отделении Белоцерковской городской больницы № 2. Водитель и трое других пассажиров автомобиля получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы в городскую больницу.

По факту столкновения микроавтобуса с поездом прокуратура Киевской области открыла уголовное производство. В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек).