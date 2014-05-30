"Укрзализныця" в 2013 году снизила чистую прибыль на 38,4%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2013 году сократила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 38,4% - до 545,3 млн грн с 885,45 млн грн, сказано в сводном финансовом отчете ведомства.

Согласно отчету, доход "Укрзализныци" от реализации услуг в прошлом году сократился по сравнению с 2012 годом на 3,2% - до 51,05 млрд грн с 52,73 млрд грн.

В частности, доходы от грузовых перевозок за указанный период сократились на 5,3% - до 38,81 млрд грн, в то время как доходы от пассажирских перевозок и багажа выросли на 8,1% - до 7,06 млрд грн.

Операционный убыток от междугородных пассажирских перевозок вырос в 2,2 раза - до 923 млн грн, от пригородных пассажироперевозок также увеличился на 5,8% - до 2,74 млрд грн, операционная прибыль от вспомогательной деятельности увеличилась на 21,6% - до 2,18 млрд грн.

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Объем процентных кредитов и заимствований "Укрзализныци" в целом в 2013 году составил 17,91 млрд грн.

Согласно данным финансового отчета, 2013 году сумма привлеченных "Укрзализныцей" банковских кредитов составила 11,09 млрд грн, сумма средств по выпущенным еврооблигациям – 4,04 млрд грн, по внутренним облигациям – 2,53 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.