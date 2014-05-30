«Днеправиа» в июне откроет 7 новых рейсов из аэропорта «Харьков»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта «Харьков».

В частности, с 10 июня авиакомпания будет выполнять ежедневные перелеты по маршруту Харьков-Киев (аэропорт «Борисполь»)-Харьков, с 23 июня – ежедневные рейсы по маршруту Харьков-Москва (аэропорт «Домодедово»)-Харьков.

Также в июне запланировано открытие регулярных рейсов в Грузию: с 15 июня – в Тбилиси (вылеты по воскресеньям) и с 18 июня – в Батуми (по средам).

Перечень новых предложений пополнят также рейсы Харьков-Баку-Харьков – с 21 июня, вылеты по вторникам и субботам, и Харьков-Ереван-Харьков – с 26 июня по четвергам. С 23 июня откроется прямое сообщение между Харьковом и Варной. Перелеты по маршруту будут выполняться по понедельникам на регулярной основе.

Для работы на всех вышеназванных направлениях авиакомпания «Днеправиа» планирует задействовать реактивные самолеты Embraer 145.

Стоимость перелета в обе стороны на рейс Харьков-Киев составит 1185 грн, на рейс Харьков-Москва - 2263 грн, на рейс Харьков-Тбилиси - 3188 грн, на рейс Харьков-Баку - 4266 грн, на рейс Харьков-Ереван - 3620 грн и на рейс Харьков-Батуми - 4024 грн. Стоимость перелета в болгарский город Варна составит от 2730 грн в обе стороны.

«Для нашей авиакомпании это первый опыт совместной работы с харьковским аэропортом. Тем не менее, мы «запускаемся» сразу с 7 новыми рейсами, потому что уверены в успехе проекта. Все направления, которые мы предлагаем, абсолютно востребованы. Киев и Москва интересны, прежде всего, как бизнес-направления, что касается Баку, Батуми, Варны, Еревана и Тбилиси, то пока это больше туристические маршруты, но с хорошим потенциалом для развития бизнес-перелетов»,- отметил коммерческий директор авиакомпании «Днеправиа» Сергей Посылаев.

Справка УНИАН. "Днеправиа" - украинская авиакомпания, в состав которой входит аэропорт "Днепропетровск". Обслуживает регулярные, внутренние, международные и чартерные рейсы, предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузов.

В 2013 году авиакомпания сократила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 10,8% по сравнению с 2012 годом – до 378,73 млн грн.