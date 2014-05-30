Убытки ПЖД от несохраненных грузов сократились в 2,4 раза

Убытки Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе-апреле 2014 года от несохраненных грузов сократились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,4 раза - до 83 тыс. грн со 196 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги. «Благодаря комплексной работе по обеспечению сохранности грузов, которые перевозит предприятие, устранению причин несохраненных перевозок, убытки Приднепровской железной дороги уменьшились с 196 тыс. грн за январь-апрель 2013 года до 83 тыс. грн в этом году. Львиную долю этой суммы (до 70%) составляют потери из-за кражи грузов», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Приднепровская магистраль продолжает принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности грузов при их транспортировке совместно с органами местной власти, транспортной и региональной милицией, прокуратурой, а также крупными промышленными предприятиями-грузоотправителями.

В частности, ПЖД установила постоянный контроль за этапом погрузки и передвижением поездов с грузами, на которые чаще всего посягают расхитители (металлопродукция, лом, уголь), а также запретила внеграфиковые остановки этих поездов на наиболее криминогенных участках железной дороги.

Кроме того, некоторые участки Приднепровской железной дороги патрулируют оперативные группы военизированной охраны ПЖД и транспортной милиции, а на станциях Запорожье-Левое, Синельниково-1 и Чаплино функционируют частные охранные структуры.

Как сообщал УНИАН, убытки ПЖД в 2013 году от несохраненных грузов сократились по сравнению с 2012 годом в 1,6 раза - до 736 тыс. грн.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.