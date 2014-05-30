Авиакомпания "МАУ" открывает рейсы из Киева в Тегеран

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, с 3 июня по 20 сентября 2014 года "МАУ" будет выполнять рейсы Киев - Тегеран по вторникам, четвергам и субботам с вылетом в 20:10 и рейсы из Тегерана по средам, пятницам и воскресеньям с вылетом в 5:50.

Рейсы по маршруту Киев - Тегеран с 23 сентября по 25 октября 2014 года будут выполняться по вторникам и субботам с вылетом в 20:10, а рейсы из Тегерана в Киев с 24 сентября по 22 октября 2014 года - по средам и воскресеньям с вылетом в 04:50.

Рейсы будут выполняться самолетами «Боинг-737» с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим.

Минимальная стоимость билета на рейс Киев – Тегеран в обе стороны составляет 5290 грн, а из Тегерана в Киев – от 295 долл.

Как отмечает пресс-служба, расписание составлено таким образом, чтобы обеспечить оптимальные стыковки рейсов в/из Тегерана с рейсами МАУ из/в Днепропетровск, Харьков, Донецк, Львов и Одессу.

Вместе с тем, МАУ предлагает стыковочные рейсы из Франкфурта, Берлина, Мюнхена, Дюссельдорфа, Парижа, Ниццы, Лондона, Амстердама, Афин, Брюсселя, Хельсинки, Стокгольма, Рима, Милана, Мадрида, Ларнаки, Барселоны, Праги, Варшавы, Вильнюса, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда – в Тегеран.

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Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Флот компании насчитывает 40 авиалайнеров, базовый аэропорт – крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь». Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.

