Южная железная дорога отменила тендер на привлечение кредитов на 552 млн грн

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит планировалось привлечь сроком на 3 года в качестве капитальных инвестиций и для пополнения оборотных средств.

Как сообщал УНИАН, 23 мая ЮЖД объявила тендер на привлечение четырех кредитов на общую сумму 130 млн грн., в частности, два кредита на сумму 30 млн грн, по одному кредиту на 60 и на 10 млн грн сроком на один год для пополнения оборотных средств.

В марте 2014 года дочерний банк «Сбербанка России» в Украине предоставил Южной железной дороге кредит на сумму 100 млн грн для пополнения оборотных средств предприятия с целью выплаты заработной платы своим работникам.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.

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