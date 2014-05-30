Аэропорт Донецка будет закрыт до 6 июня

Международный аэропорт Донецка им. Сергея Прокофьева будет закрыт вплоть до 6 июня, заявил журналистам министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак.

«Приняли решение продлить (ограничения на полеты в аэропорт Донецка - УНИАН) до 6 числа (июня - УНИАН)», - сказал Бурбак.

Он пояснил, что такое решение объясняется сугубо соображениями безопасности как в самом аэропорту, так и на прилегающий территориях.

Ранее Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) продлила на неопределенное время ограничения на полеты в международный аэропорт Донецка им. Сергея Прокофьева, введенные 26 мая из-за угрозы действий террористов и проведения на территории аэропорта антитеррористической операции.

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