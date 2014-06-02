В Польше впервые с начала года снизились железнодорожные пассажироперевозки

Объем пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в Польше в апреле снизился в годовом выражении впервые с начала 2014 года – на 3,5%, до 22,6 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные польской железнодорожной администрации UTK, которыми располагает УНИАН.

Перевозки пассажиров ежемесячно в годовом выражении за первые три месяца года увеличивались в пределах от 3,1-6,5%, и меньше, чем в апреле, компании перевезли только в феврале - 22,2 млн человек.

Максимум текущего года зафиксирован в марте на уровне 23,4 млн человек.

За январь-апрель компании перевезли 91,2 млн пассажиров, что на 2,2% больше, чем годом ранее.

Крупнейшим перевозчиком оставалась региональная Przewozy Regionalne с около 30% долей, а с учетом протяженности трасс - PKP Intercity - с 35% долей рынка. В сравнении с прошлым годом первая компания сократила свою долю на около 1,5 п.п. в том время, как PKP Intercity - на около 6 п.п.

Пассажирооборот в январе-апреле снизился на 3,1% - до 5,1 млрд пасс./км.

Как сообщал УНИАН, в 1 квартале пассажирские перевозки в Польше выросли на более, чем 4,3% - до 68,6 млн человек после падения на 1,3% в 2013 году - впервые за последние три года.

В прошлом году железнодорожники перевезли 270,4 млн человек.