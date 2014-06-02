На первый рейс Hyundai по маршруту Киев - Трускавец продали 500 билетов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») реализовала около 500 билетов на первый рейс скоростного поезда категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem по новому маршруту Киев – Трускавец, который был запущен 1 июня. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, населенность поезда №741/742 категории «Интерсити+» сообщением Киев – Трускавец - Киев в первый день курсирования составила более 50%.

«В первый день из столицы во Львов билеты приобрели 42 пассажира, в Дрогобыч - 4 и в Трускавец 36 пассажиров. Обратно в Киев - около 400 пассажиров, путешествующих из Трускавца и Львова», - цитирует пресс-служба директора Украинской железнодорожной скоростной компании, оперирующей скоростными поездами, Леонида Лобойко.

Согласно сообщению, поезд отправляется со станции "Дарница" в 6:25, с остановками на станции Киев-Пассажирский в 6:48, во Львове в 11:59 и на станции Дрогобыч в 13:34 и прибывает в Трускавец в 14:00. В обратном направлении поезд отправляется в 15:40, с остановками на станции Дрогобыч в 15:56, во Львове в 17:29 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 22:55, а на станцию Дарница - в 23:19.

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на начальника Львовской железной дороги Богдана Пиха, железнодорожники работают над сокращением времени путешествия от Львова до Трускавца, поскольку по данному направлению поезд следует медленнее из-за устаревшей инфраструктуры.

«От Львова до Трускавца инфраструктура не позволяет ехать 160 км/ч. Чтобы сократить время в пути, надо вкладывать средства в инфраструктуру. Впрочем, уже сейчас после обкатки мы уменьшим время нахождения этого поезда в пути на 15-20 мин. Если будем иметь пассажиропоток, то получим средства на развитие инфраструктуры», - цитирует пресс-служба Пиха.

В свою очередь, Лобойко отметил, что компания постоянно адаптирует маршрутную сеть скоростного сообщения к потребностям пассажиров и требованиям времени - время прибытия и отправления поезда в Трускавец согласовано со временем поселения и выселения в большинстве отелей курортного города.

Также сообщается, что 1 июня УЖСК совместно с местными властями Трускавца подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между городом Трускавец и скоростной компанией по популяризации туристического железнодорожного маршрута и санаторно-курортной сферы Трускавца.

«Украинская железнодорожная скоростная компания расширяет перечень услуг для пассажиров, в частности: обрабатывает специальные условия для заказа такси; предоставления скидок при бронировании отелей, разрабатывает туры выходного дня, реализует бонусную программу», - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 29 апреля после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев – Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" – первый из 10 имеющихся поездов производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, которые были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей. 6 мая – вернула еще один поезд на маршрут Дарница – Киев – Львов, 15 мая – поезд Киев – Днепропетровск, 24 мая – второй состав поезда по маршруту Киев – Харьков, 1 июня – поезд Киев – Запорожье – Киев. Кроме того, начиная с 1 июня, «Укрзализныця» продлевает маршрут скоростного поезда № 741/742 Киев — Львов до Трускавца.

Также Укрзализныця» с 1 июня 2014 года изменит нумерацию скоростных поездов "Интерсити+", в частности, нумерация всех поездов данной категории будет начинаться с цифры 7, вторая же цифра будет означать направление: цифра 1 – донецкое направление, 2 – харьковское, 3 – днепропетровское, 4 – львовское.

Справка УНИАН. Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. В начале июня того же года был запущен скоростной поезд сообщением Киев – Донецк. Маршрут Киев – Днепропетровск был введен в график движения 11 ноября 2012 года, а с 26 мая 2013 года его продлили до Запорожья. Тогда же, по новому графику движения на 2013-2014 годы, скоростные поезда из Днепропетровска, Харькова и Донецка отправились в Симферополь.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей. На сегодняшний день УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.