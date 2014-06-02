На первый рейс Hyundai по маршруту Киев - Трускавец продали 500 билетов
Железнодорожники работают над сокращением времени путешествия от Львова до Трускавца.
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») реализовала около 500 билетов на первый рейс скоростного поезда категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem по новому маршруту Киев – Трускавец, который был запущен 1 июня. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, населенность поезда №741/742 категории «Интерсити+» сообщением Киев – Трускавец - Киев в первый день курсирования составила более 50%.
«В первый день из столицы во Львов билеты приобрели 42 пассажира, в Дрогобыч - 4 и в Трускавец 36 пассажиров. Обратно в Киев - около 400 пассажиров, путешествующих из Трускавца и Львова», - цитирует пресс-служба директора Украинской железнодорожной скоростной компании, оперирующей скоростными поездами, Леонида Лобойко.
Согласно сообщению, поезд отправляется со станции "Дарница" в 6:25, с остановками на станции Киев-Пассажирский в 6:48, во Львове в 11:59 и на станции Дрогобыч в 13:34 и прибывает в Трускавец в 14:00. В обратном направлении поезд отправляется в 15:40, с остановками на станции Дрогобыч в 15:56, во Львове в 17:29 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 22:55, а на станцию Дарница - в 23:19.
Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на начальника Львовской железной дороги Богдана Пиха, железнодорожники работают над сокращением времени путешествия от Львова до Трускавца, поскольку по данному направлению поезд следует медленнее из-за устаревшей инфраструктуры.
«От Львова до Трускавца инфраструктура не позволяет ехать 160 км/ч. Чтобы сократить время в пути, надо вкладывать средства в инфраструктуру. Впрочем, уже сейчас после обкатки мы уменьшим время нахождения этого поезда в пути на 15-20 мин. Если будем иметь пассажиропоток, то получим средства на развитие инфраструктуры», - цитирует пресс-служба Пиха.
В свою очередь, Лобойко отметил, что компания постоянно адаптирует маршрутную сеть скоростного сообщения к потребностям пассажиров и требованиям времени - время прибытия и отправления поезда в Трускавец согласовано со временем поселения и выселения в большинстве отелей курортного города.
Также сообщается, что 1 июня УЖСК совместно с местными властями Трускавца подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между городом Трускавец и скоростной компанией по популяризации туристического железнодорожного маршрута и санаторно-курортной сферы Трускавца.
«Украинская железнодорожная скоростная компания расширяет перечень услуг для пассажиров, в частности: обрабатывает специальные условия для заказа такси; предоставления скидок при бронировании отелей, разрабатывает туры выходного дня, реализует бонусную программу», - подчеркивается в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 29 апреля после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев – Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" – первый из 10 имеющихся поездов производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, которые были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей. 6 мая – вернула еще один поезд на маршрут Дарница – Киев – Львов, 15 мая – поезд Киев – Днепропетровск, 24 мая – второй состав поезда по маршруту Киев – Харьков, 1 июня – поезд Киев – Запорожье – Киев. Кроме того, начиная с 1 июня, «Укрзализныця» продлевает маршрут скоростного поезда № 741/742 Киев — Львов до Трускавца.
Также Укрзализныця» с 1 июня 2014 года изменит нумерацию скоростных поездов "Интерсити+", в частности, нумерация всех поездов данной категории будет начинаться с цифры 7, вторая же цифра будет означать направление: цифра 1 – донецкое направление, 2 – харьковское, 3 – днепропетровское, 4 – львовское.
Справка УНИАН. Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. В начале июня того же года был запущен скоростной поезд сообщением Киев – Донецк. Маршрут Киев – Днепропетровск был введен в график движения 11 ноября 2012 года, а с 26 мая 2013 года его продлили до Запорожья. Тогда же, по новому графику движения на 2013-2014 годы, скоростные поезда из Днепропетровска, Харькова и Донецка отправились в Симферополь.
Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.
УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей. На сегодняшний день УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.