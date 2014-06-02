Одесская железная дорога подготовит санатории к летнему сезону до 8 июня

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«29 мая 2014 года комиссия, в состав которой вошли представители отраслевых служб и структурных подразделений Одесской дирекции железнодорожных перевозок, проверила ход подготовки ведомственных оздоровительных учреждений к работе в летний период», - говорится в сообщении.

В частности, члены комиссии проверили готовность к первому заезду отдыхающих детских оздоровительных лагерей «Юный железнодорожник» и лагеря им. Л. Шевцовой, детского спортивно-оздоровительного лагеря «Чемпион» и корпуса №2 санатория – профилактория.

Согласно сообщению, в каждом оздоровительном учреждении железнодорожники выполнили ремонтные работы в корпусах и столовых, отремонтировали электросеть в спальных корпусах и в административных помещениях. Кроме того, в ближайшее время столовые, медпункты, изоляторы и детские игровые комнаты будут оборудованы кондиционерами.

Также сообщается, что контрольный осмотр оздоровительных учреждений после устранения выявленных недостатков в процессе их подготовки к летнему сезону запланирован на 8 июня - накануне первого заезда отдыхающих.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины приняло решение в связи с аннексией Крыма перенаправить детей железнодорожников на отдых в другие туристические регионы Украины.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в текущем году оздоровить около 20 тыс. детей из семей железнодорожников в ведомственных лагерях и санаториях.

В оздоровительных учреждениях железнодорожной отрасли в прошлом году отдохнули и прошли курс лечения 88 тыс. человек, из них 26,2 тыс. детей железнодорожников.

В 2013 году "Укрзализныця" увеличила расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог на 8,4% по сравнению с 2012 годом - до 5,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

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