Ильичевский порт внедрил электронное оформление контейнеров

«С 8:00 утра 2 июня в Ильичевском морском порту введено обязательное параллельное оформление нарядов на импортные контейнеры в бумажной форме и в электронном виде в Информационной системе портового сообщества (ИСПС)», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, временный режим опытной эксплуатации нарядов параллельно на электронном и бумажном носителе продлится 2-3 месяца. Затем оформление контейнеров будет проводиться исключительно в электронном виде. Въезд автотранспорта на территорию порта будет осуществляться при обязательном наличии электронного наряда на импортные контейнеры.

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Специалисты Службы морской безопасности администрации Ильичевского морского порта, сотрудники контрольно-пропускного пункта №2 и специализированного грузового комплекса выразили готовность помочь экспедиторам в оформлении наряда в системе ИСПС.

«Каждому электронному наряду система ИСПС автоматически присваивает номер РК-наряда. Данный номер необходим для оформления пропуска на контейнерный терминал Ильичевского порта. Система автоматически определяет очередность оформления контейнеров», - цитирует пресс-служба начальника отдела координации коммерческой деятельности администрации Ильичевского порта Артема Кирюхина.

По его словам, главная цель внедрения ИСПС - свести к минимуму контакты экспедиторских компаний с контролирующими органами.

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«Раньше экспедитору приходилось тратить гораздо больше времени на оформление наряда и его согласование с государственными структурами, сегодня этого можно избежать, осуществляя это согласование в online-режиме», - отметил Кирюхин.

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Как сообщал УНИАН, второй по объемам перевалки грузов среди портов Украины - морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.) первым внедрил электронный документооборот для обработки наливных грузов по процедуре «свободной практики» в мае 2012 года.

Применение «свободной практики», которая предусматривает исключение из оборота документов на бумажных носителях и упрощение процедуры их оформления, при обработке судов-контейнеровозов в Одесском порту позволило сэкономить до 25 суток стояночного времени в год, а также увеличить доходы порта на 6 млн долларов и судовладельцев - на 2 млн долларов.

ИМТП в 2013 году сократил перевалку грузов по сравнению с 2012 годом на 3,8% - до 16,458 млн тонн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.