Кабмин уволил начальников Приднепровской и Южной железных дорог

Об этом говорится в распоряжениях правительства №515-р и №514-р от 27 мая 2014 года.

"Уволить Гладких Игоря Вениаминовича с должности начальника государственного предприятия «Приднепровская железная дорога» в связи с невыполнением условий контракта... Уволить Филатова Александра Валентиновича с должности начальника государственного предприятия «Южная железная дорога" в связи с невыполнением условий контракта", - сказано в документах.

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Как сообщал УНИАН, Гладких занимал должность начальника Приднепровской железной дороги с ноября 2012 года, до этого он занимал должность заместителя генерального директора “Укрзализныци”. Филатов занимал должность начальника Южной железной дороги с ноября 2012 года.

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Справка УНИАН. В сферу управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.