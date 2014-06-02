На Приднепровской ж/д продажи билетов через интернет выросли почти втрое

Покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и продажи билетов в интернете в январе-мае 2014 года на Приднепровской железной дороге (ПЖД) выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,9 раза - до 659,7 тыс. билетов с 227,7 тыс., сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"Всего за 5 месяцев 2014 года на железной дороге через интернет пассажиры заказали 659,7 тыс. билетов (в том числе 369,3 тыс. электронных проездных документов (ЭПД). Это составляет около 26% от общего количества проездных документов, оформленных на магистрали с начала года – 2,56 млн», - говорится в сообщении.

В частности, в мае текущего года ПЖД реализовала через интернет 114,4 тыс. билетов на поезда дальнего следования, в том числе 66,5 тыс. электронных билетов, дающих право на проезд без захода в железнодорожные кассы.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с 1 января по 15 мая текущего года реализовала через интернет 1,4 млн билетов, что составило 9,3% от общего объема продаж.

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от общего их количества.

Справка УНИАН. Электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци".

На сегодняшний день электронный билет действует на 83 поезда внутреннего сообщения, в том числе на скоростные поезда категории "Интерсити+".