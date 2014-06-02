Абитуриентам из Крыма обещают допместа в поездах для прохождения ВНО в столице

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") обеспечит дополнительными местами в поездах крымских абитуриентов, выразивших желание пройти внешнее независимое оценивание в Киеве, задействовав для этого максимальное количество вагонов в составе крымских поездов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для перевозки выпускников школ АР Крым в Киев для внешнего независимого оценивания учебных достижений (ВНО) «Укрзализныця» задействовала в составе поездов крымского направления максимально возможное количество вагонов. Схемы поездов, отправляющихся в рейс 2 июня из Крыма в столицу Украины, железнодорожники увеличили на 5 вагонов - до 18», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» предложила 736 билетов на поезд №28 сообщением Севастополь – Киев, из них 416 плацкартных мест, 284 - купе и 36 – СВ. На поезд №12 по маршруту Симферополь - Киев ведомство предложило 544 билета: 488 - купе и 56 – СВ.

По данным пресс-службы, по состоянию на 13:00 в поезде №28 Севастополь - Киев в продаже оставалось по два билета в плацкарте и купе, а также 5 билетов класса люкс. А в поезде №12 Симферополь - Киев оставались свободными 82 места в купе и 6 мест класса люкс.

«Укрзализныця» просит выпускников школ, которые будут проходить ВНО не по месту жительства, заранее позаботиться о приобретении билетов на поезда и спланировать свое путешествие. Всего с АР Крым в разные населенные пункты Украины открыта продажа билетов на 21 пару поездов, подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, более 700 крымских абитуриентов будут проходить тесты внешнего независимого оценивания на материковой части Украины.

На территории Крыма ВНО вообще не будет проводиться: ни основная, ни дополнительная сессия. Если бы Крым не был аннексирован Россией, ВНО там проходили бы 17,21 тыс. абитуриентов.

После аннексии абитуриентам было предоставлено право перерегистрироваться для участия в основной сессии на материковой части Украины. Этим правом воспользовались около 660 человек.

Основная сессия ВНО продлится с 3 по 27 июня, а дополнительная - с 1 по 15 июля.

Пассажиропоток железнодорожным транспортом в направлении Крыма и обратно в апреле 2014 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем на 40%, а в мае - на 58%.

«Укрзализныця» в марте-апреле 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Россией Крымом по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 40,7% – до 493,7 тыс. пассажиров.

В феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его.