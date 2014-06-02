Железные дороги Украины увеличили перевозку зерна на треть

Железные дороги Украины в январе-мае 2014 года увеличили перевозку зерна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,2% - до 9,3 млн тонн с 7,2 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, за указанный период железные дороги задействовали в перевозках этого вида грузов почти 145 тыс. вагонов-зерновозов против 113,2 тыс. вагонов в январе-мае 2013 года.

Ежесуточная погрузка в среднем составила 61,3 тыс. тонн зерна, или 961 зерновоз.

В частности, железные дороги страны за указанный период отправили на экспорт 8,3 млн тонн зерна (128,6 тыс. вагонов), а на внутренний рынок – 922,9 тыс. тонн (16,4 тыс. вагонов).

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-апреле 2014 года увеличили перевозки зерновых грузов (зерна, шрота, подсолнечника, жмыха и др.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,9% - до 9,6 млн тонн, задействовав в перевозках 152,7 тыс. вагонов-зерновозов.

Объем зерна, отгруженного и перевезенного железнодорожным транспортом Украины в 2013 году, несущественно сократился по сравнению с 2012 годом - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.

В 2013 году «Укрзализныця» сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн, перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

