Россия обещает вложить 1 миллиард гривен в дороги оккупированного Крыма

Об этом сообщил глава Росавтодора Роман Старовойт.

Россия в этом году выделит на эти цели из федерального бюджета около 4,4 миллиарда рублей (около 1 миллиарда гривен): на ремонт и реконструкцию дорог в Крыму 3,8 миллиарда рублей, в Севастополе - 587,4 миллиона рублей. Соответствующее соглашение подписали глава Росавтодора, лидеры крымских сепаратистов Сергей Аксенов и Сергей Меняйло.

Как пишут РИА Новости, в конце апреля правительство РФ распорядилось выделить бюджетные средства на ремонт крымских дорог.

"На днях будет утверждена программа республики Крым по реализации работ, которая будет нами согласована до конца недели. И грубо говоря, на следующей неделе можно будет приступить к выполнению обозначенных работ", - сказал Старовойт.

По его словам, в первую очередь планируется ремонт дорог стратегического значения, завершение строительства объездной дороги в Симферополе, ликвидация последствий оползня в районе Судака. Запланировано также строительство трассы в обход Севастополя и разработка технико-экономического обоснования по реконструкции дороги Керчь-Симферополь.

Напомним, вопреки обещаниям российских властей о развитии туризма в Крыму, курортный сезон на полуострове сорван, а пляжи пустуют.

Этой весной российские войска без распознавательных знаков и местные сепаратисты провели в Крыму нелегитимный референдум об отделении от Украины, после чего Россия объявила Крым своей территорией.

После присоединения Крыма к России на полуострове начались массовые проблемы с продовольствием, водоснабжением, работой банков, а также нарушения прав человека.