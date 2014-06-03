Донецкая железная дорога увеличила грузоперевозки на 3%

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-мае 2014 года увеличила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9% - до 54,87 млн тонн, что составило 37,8% от общего объема перевозок железных дорог Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, объем грузоперевозок за указанный период превысил плановый показатель на 2,3%, среднесуточная погрузка составила 363,4 тыс. тонн.

В частности, в мае текущего года ДЖД погрузила 11,62 млн тонн, что на 3,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Среднесуточная погрузка в мае составила 374,76 тыс. тонн.

По данным пресс-службы, в мае т.г. на ДЖД был зафиксирован рост объемов погрузки следующих номенклатур грузов по сравнению с маем 2013 года: черных металлов - на 29%, огнеупоров - на 16,1%, каменного угля - на 1,1%. При этом отмечается снижение объемов погрузки кокса на 10,3% и строительных грузов - на 33,8%.

Традиционно основным видом груза, который перевозит Донецкая магистраль, является каменный уголь. В мае железная дорога погрузила 6,2 млн тонн угля, в среднем за сутки грузилось 202,29 тыс. тонн угля, что составило 53,4% от общих объемов перевозок по ДЖД.

«Перевозчик выполнил все обязательства перед своими клиентами и своевременно обеспечил поставку подвижного состава грузоотправителям согласно принятым заявкам… Донецкая железная дорога является неоспоримым лидером в секторе грузовых перевозок, выполняя 38,4% от общих объемов «Укрзализныци», - подчеркивают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в январе-апреле 2014 года увеличила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7% - до 43,2 млн тонн.

В 2013 году ДЖД сократила грузоперевозки по сравнению с 2012 годом на 2,2% - до 139 млн тонн, что составило 36,8% от общего объема перевозок железных дорог Украины.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.