Для переселенцев с востока комнаты матери и ребенка на вокзалах будут бесплатными

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») предлагает жителям востока Украины, вынужденным выехать отсюда в другие регионы страны в связи с политической нестабильностью и эскалацией вооруженного конфликта на востоке, бесплатную услугу пользования комнатами матери и ребенка на железнодорожных вокзалах ряда станций. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Матери с детьми, которые прибыли из восточного региона (с подтверждением регистрации Донецкой и Луганской областей), могут бесплатно воспользоваться комнатами матери и ребенка на железнодорожных вокзалах станций Киев-Пассажирский, Луганск, Сумы, Харьков-Пассажирский, Ясиноватая и Луцк», - говорится в сообщении.

Кроме того, в случае отсутствия соответствующих комнат на тех или иных вокзалах, «Укрзализныця» предлагает матерям с детьми бесплатное размещение в комнатах отдыха. В частности, на вокзалах Львовской железной дороги: Львов, Тернополь, Чоп, Черновцы, Ровно, Ивано–Франковск, Ужгород, Ковель, Здолбунов, Стрый, Коломыя, Луцк, Трускавец, Сокаль, Моршин, Мостиськая-2, Сколе, Вадул – Сирет, Яремче, Ворохта; на вокзалах Одесской магистрали: Одесса- Главная, Херсон, им.Т.Шевченко, Черкассы, Христиновка, Помошная, Котовск, Вапнярка; на вокзалах Южной железной дороги: Харьков-Пассажирский, Сумы, Полтава-Южная, Лозовая, Кременчуг, Купянск- Узловой, Смородино, Полтава-Киевская, Миргород, Ромодан, Прилуки, Гребенка, Лубны и Красноград.

Кроме того, бесплатное размещение матерей с детьми из восточного региона в комнатах отдыха возможно также на вокзалах Юго-Западной железной дороги: Киев-Пассажирский, Винница, Хмельницкий, Чернигов, Нежин, Шепетовка, Белая Церковь, Мироновка, Каменец-Подольский, Житомир, Коростень, Конотоп, Бахмач; на вокзалах Приднепровской магистрали: Днепропетровск, Запорожье-1, Симферополь, Севастополь, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Бердянск и Пологи.

«Вся информация относительно функционирования данных комнат предоставляется непосредственно на вокзалах», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов. По информации пресс-офицера АТО Алексея Дмитрашковского, операция в Донецке будет продолжаться, пока не будут уничтожены все террористы или пока они не сдадутся.

В Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ) отмечают рост числа внутренне перемещенных лиц в Украине. В частности, многим пришлось бежать дважды: сначала из Крыма - на восток страны, а потом оттуда - в западные и центральные регионы. Так, в центр Украины перебирается 45% внутренне перемещенных лиц, на запад – 26%.