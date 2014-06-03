«Укрзализныця» на летний период трудоустроит около 1 тыс. студентов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на летний период планирует трудоустроить около 1 тыс. специалистов отрасли из числа студентов высших учебных заведений железнодорожного транспорта I-IV уровней аккредитации на железнодорожных предприятиях в составе учебно-производственных отрядов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, студенты будут осваивать профессии проводника пассажирских вагонов, монтера путей, слесаря по ремонту подвижного состава, электромонтера по ремонту и обслуживанию средств связи, а также помощника машиниста электровоза и тепловоза.

«Работа в учебно-производственных отрядах позволяет студентам лучше овладеть выбранной профессией, углубить профессиональные знания и приобрести практические навыки. Членами студотрядов могут стать студенты, которые достигли 18 лет, успешно выполняют учебную программу и прошли медицинский осмотр в медицинском учреждении «Укрзализныци» по месту учебы на допуск для работы по определенной профессии», - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, летом 2013 года «Укрзализныця» трудоустроила 1519 студентов, из них 1395 (91,8%) - студенты вузов III-IV уровней аккредитации и 124 (8,2%) - I-II уровней аккредитации.

Из общего количества студентов 1258 (72,8%) человек работали проводниками пассажирских вагонов, 110 (7,2%) - помощниками машиниста электровоза и тепловоза, 79 (5,2%) - монтерами путей, 58 (3,8%) - слесарями по ремонту подвижного состава и 14 (0,9%) - осмотрщиками вагонов.

Справка УНИАН. Учебно-производственный отряд студентов высших учебных заведений железнодорожного транспорта – объединение студентов высших учебных заведений железнодорожного транспорта I-IV уровней аккредитации, которые изъявили желание в период летних каникул работать на предприятиях железнодорожного транспорта.