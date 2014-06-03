Донецкая железная дорога прекращает продажи билетов на десятки поездов

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи корректировкой графика движения на участке пути Красноармейск-Чаплино-Синельниково-Павлоград-Лозовая с 16 июня 2014 года временно закрывает предварительную продажу билетов в обоих направлениях (с учетом прицепных и беспересадочных вагонов) на 22 пассажирских поезда в дальнем сообщении. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, ДЖД закрыла предварительную продажу билетов на следующие поезда: № 10/9 Донецк - Москва, № 78/77 Мариуполь - Москва, № 84/83 Мариуполь - Киев, № 787/788 Харьков - Луганск, № 785/786/789/790 Донецк - Харьков, № 45/46/302/301/389/390 Минск -Минеральные Воды/Адлер/Анапа, № 321/322 Мариуполь - Харьков, № 384/383 Мариуполь - Барановичи/Гродно, № 19/20 Луганск - Киев, № 134/133 Луганск - Киев, № 126/125 Луганск-Киев.

Кроме того, предпродажа будет закрыта и на ряд других поездов в дальнем сообщении, в частности, № 143/144 Донецк - Санкт-Петербург, № 369/370 Баку - Харьков, № 92/91 Луганск – Ясиноватая - Одесса, № 47/48 Донецк - Севастополь, № 18/17/26/25 Киев – Адлер - Кисловодск, № 763/764/765/766 Донецк - Днепропетровск, № 363/364 Умань- Ясиноватая, № 342/341 Луганск - Симферополь, № 37/38 Донецк - Киев, № 70/69 Мариуполь - Львов, № 27/28 Кисловодск - Москва (при назначении).

Также сообщается, что в связи с планируемым изменением маршрута курсирования временно закрыта продажа проездных документов на участке Лозовая - Дарница в обоих направлениях на поезд №84/83 сообщением Мариуполь - Киев отправлением из Мариуполя и столицы с 16 июня.

Пресс-служба рекомендует пассажирам при планировании поездки железнодорожным транспортом обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях.

«После корректировки расписания предварительная продажа на пассажирские поезда дальнего следования будет открыта", - отмечается в сообщении.

Читайте также"Укрзализныця" пускает поезда в обход Славянска и Краматорска

Как сообщал УНИАН, в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках Донецкой железной дороги, 17 пар пассажирских поездов продолжают курсировать по измененному маршруту через участок Лозовая - Павлоград - Красноармейск.

Движение на участке пути Сватово - Лисичанск (Луганская область) по-прежнему остается закрытым с 22 мая в связи с блокированием железнодорожного моста боевиками на перегоне Насветевич - Рубежное.

В настоящее время на территории Донецкой области проходит активная фаза антитеррористической операции.

Читайте также"Укрзализныця" отменила еще 4 поезда, курсирующих на востоке Украины

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.

