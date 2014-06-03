«Укрзализныця» уточнила информацию о продаже билетов на поезда в Донецкую и Луганскую области

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») уточнила информацию о предварительной продаже билетов на поезда в Донецкую и Луганскую области и подчеркнула, что в настоящее время поезда по этим направлениям курсируют согласно графику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация о прекращении движения поездов в сообщениях с Донецком и Луганском не соответствует действительности. Поезда в этих направлениях будут курсировать и в дальнейшем. До 15 июня включительно открыта предварительная продажа билетов, а на следующие даты «Укрзализныця» начнет открывать предварительную продажу билетов с конца следующей недели», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, это связано с необходимостью корректировки графика движения поездов, в частности, все поезда по этим направлениям будут курсировать через участок Красноармейск - Чаплино - Синельниково - Павлоград – Лозовая.

«Для некоторых из них изменено время прибытия и отправления, что будет отражено в их графике движения и указано на билетах… Об открытии предварительной продажи билетов на даты после 15 июня будет сообщено дополнительно», - подчеркивают в пресс-службе.

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В настоящее время «Укрзализныця» разрабатывает новый график движения для всех поездов, курсирующих на востоке страны, а также вносит изменения в автоматизированную систему продажи билетов.

Кроме того, некоторые поезда будут совершать остановки на станциях Павлоград -1, Синельниково- 1, Красноармейск, Ясиноватая, Днепропетровск, Им. Т. Шевченко, Макеевка и Горловка.

«Пассажиры, которые хотят отказаться от поездки, могут вернуть билеты на общих условиях, согласно действующим правилам», - резюмировали в пресс-службе.

В пресс-службе также напомнили, что в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках Донецкой железной дороги, 17 пар пассажирских поездов продолжают курсировать по измененному маршруту через участок Лозовая - Павлоград - Красноармейск.

«Однако эти изменения не были отражены в графике движения, и пассажирам было сложно сориентироваться во времени их отправления и прибытия. Как только стабилизируется ситуация на востоке, поезда будут курсировать по прежним маршрутам. Приносим извинения за временные неудобства», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в связи с корректировкой графика движения на участке пути Красноармейск - Чаплино - Синельниково - Павлоград - Лозовая с 16 июня 2014 года сообщила о временном закрытии предварительной продажи билетов в обоих направлениях (с учетом прицепных и беспересадочных вагонов) на 22 пассажирских поезда в дальнем сообщении.

Движение на участке пути Сватово - Лисичанск (Луганская область) по-прежнему остается закрытым с 22 мая в связи с блокированием железнодорожного моста боевиками на перегоне Насветевич - Рубежное.

В настоящее время на территории Донецкой области проходит активная фаза антитеррористической операции.