Аэропорт Донецка закрыли до конца июня
По решению Государственной авиационной службы Украины аэропорт Донецк не сможет обслуживать рейсы до 30 июня.
Международный аэропорт Донецк имени Сергея Прокофьева не сможет обслуживать рейсы до 30 июня.
Об этом говорится на официальном сайте авиапредприятия.
"Эта директива связана с невозможностью обеспечения безопасности полетов из-за вооруженного конфликта в регионе, в случае необходимости срок ее действия может быть продлен. Возобновление авиасообщения возможно только после стабилизации ситуации и проведения сотрудниками авиационной власти Украины контроля соблюдения всех международных норм и требований в сфере безопасности полетов", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 26 мая Аэропорт Донецка приостановил работу из-за террористов ДНР.
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«В районе 3 часов ночи на территорию аэропорта Донецк приехали несколько десятков вооруженных представителей "Донецкой народной республики" с требованиями о выводе украинских военных, охранявших внутренний периметр аэропорта. Выстрелов и силового противостояния не было», - сообщил руководитель пресс-службы донецкого аэропорта Дмитрий Косинов.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в районе 3 часов ночи на территорию аэропорта Донецк приехали несколько десятков вооруженных представителей Донецкой народной республики с требованиями о выводе украинских военных, тех, которые охраняют внутренний периметр аэропорта.