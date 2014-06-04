Аэропорт Донецка закрыли до конца июня

Международный аэропорт Донецк имени Сергея Прокофьева не сможет обслуживать рейсы до 30 июня.

Об этом говорится на официальном сайте авиапредприятия.

"Эта директива связана с невозможностью обеспечения безопасности полетов из-за вооруженного конфликта в регионе, в случае необходимости срок ее действия может быть продлен. Возобновление авиасообщения возможно только после стабилизации ситуации и проведения сотрудниками авиационной власти Украины контроля соблюдения всех международных норм и требований в сфере безопасности полетов", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Аэропорт Донецка приостановил работу из-за террористов ДНР.

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«В районе 3 часов ночи на территорию аэропорта Донецк приехали несколько десятков вооруженных представителей "Донецкой народной республики" с требованиями о выводе украинских военных, охранявших внутренний периметр аэропорта. Выстрелов и силового противостояния не было», - сообщил руководитель пресс-службы донецкого аэропорта Дмитрий Косинов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в районе 3 часов ночи на территорию аэропорта Донецк приехали несколько десятков вооруженных представителей Донецкой народной республики с требованиями о выводе украинских военных, тех, которые охраняют внутренний периметр аэропорта.