На ЮЗЖД произошло 73 случая вандализма в пригородных поездах на 1,4 млн гривень

«В январе-мае текущего года Юго-Западная железная дорога понесла убытки на сумму 1 млн 405 тыс. 577 грн из-за вандализма в пригородных электропоездах. Согласно статистическим данным, самыми распространенными правонарушениями являются: кража сидений и дверей туалетов, битье стекол», - сказано в сообщении.

Кроме того, за указанный период посторонние лица разрисовали 62 вагона, а покраска одного вагона на сегодняшний день обходится ЮЗЖД в среднем в 23 тыс. грн.

В пресс-службе напомнили, что за совершение актов вандализма граждане могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности согласно статье 110 (нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта) и статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также по статье 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) и статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.