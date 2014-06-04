В Красном Лимане из-за повреждений железной дороги отменили ряд поездов

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи со значительными повреждениями железнодорожных объектов на станции Красный Лиман (Донецкая область) 3 июня в результате столкновений боевиков и украинских силовиков отменила 7 пригородных поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, ДЖД отменила поезда, соединяющие Горловку с Красным Лиманом, а также Красный Лиман с Дебальцево и Донецком.

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Кроме того, Донецкая магистраль в настоящее время устанавливает ряду пригородных поездов измененный маршрут курсирования.

По оперативным данным, больше всего в результате столкновений была повреждена железнодорожная больница станции Красный Лиман, в частности, разрушена кровля, стены, выбиты окна и двери, а также повреждено медицинское оборудование.

В пресс-службе отметили, что ущерб от повреждений железнодорожных объектов и количество жертв на данный момент неизвестны.

Пресс-служба просит пассажиров при планировании поездки железнодорожным транспортом обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время на территории Донецкой области проходит активная фаза антитеррористической операции.

В связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках Донецкой железной дороги 17 пар пассажирских поездов курсируют по измененному маршруту через участок Лозовая - Павлоград - Красноармейск.

Движение на участке пути Сватово - Лисичанск (Луганская область) остается закрытым с 22 мая в связи с блокированием железнодорожного моста боевиками на перегоне Насветевич - Рубежное.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).