"Укрзализныця" назначила к Троице дополнительные поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к празднику Троицы назначила дополнительные поезда, соединяющие столицу с Ужгородом и Ивано-Франковском, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд № 207К/207Л сообщением Киев-Ужгород будет отправляться из столицы 6 и 8 июня в 17:30 и прибывать в Ужгород на следующий день в 9:31. В обратном направлении поезд будет отправляться 7 и 9 июня в 13:21 и прибывать в столицу в 6:17.

Поезд № 269К/219Л по маршруту Киев - Ивано-Франковск будет отправляться из столицы также 6 и 8 июня в 22:23 и прибывать в Ивано-Франковск в 11:37. В обратном направлении поезд будет отправляться 7 и 9 июня в 20:00 и прибывать на станцию назначения в 9:01.

«Укрзализныця постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов и др.) назначает дополнительные поезда и увеличивает количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, в 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.