Железные дороги Украины незначительно сократили среднесуточную погрузку грузов

Железные дороги Украины в январе-мае 2014 года незначительно сократили среднесуточную погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 0,3%, до 961,6 тыс. тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Основной причиной снижения этого показателя, особенно в мае, является не предъявление грузоотправителями грузов к перевозкам в связи со значительным количеством праздничных и выходных дней в начале месяца, что и повлияло на отчетный период», - подчеркивается в сообщении.

Согласно сообщению, среднесуточное количество груженых вагонов за отчетный период составило 145,7 тыс., что на 0,2% меньше показателя за аналогичный период 2013 года.

Показатель среднесуточной выгрузки вагонов за 5 месяцев т.г. сократился на 1% - до 14 402 единиц. Оборот вагонов за указанный период составил 8,2 суток, что меньше планового показателя и показателя за аналогичный период прошлого года на 3,5% и на 1,8% соответственно.

По данным пресс-службы, в январе-мае текущего года техническая скорость составила 45,8 км/ч, что больше планового показателя и показателя за аналогичный период прошлого года на 0,9% и на 0,4%, соответственно.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2014 года незначительно увеличили среднесуточную погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 0,3%, до более 940 тыс. тонн.

Железные дороги Украины в 2013 году сократили перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн, а перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство в 2014 году планирует увеличить пассажироперевозки во всех видах сообщений на 0,5% - до 485,269 млн человек, а грузоперевозки - на 1,2%, до 447,006 млн тонн.