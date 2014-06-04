Фонд госимущества продаст пакет акций «Укртранслизинга»

Номинальная стоимость 47,67% акций компании составляет 629 млн 995 тыс. грн.

Фонд государственного имущества Украины принял решение выставить на продажу находящиеся в госсобственности 47,67% акций крупнейшей украинской лизинговой компании «Укртранслизинг», сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 4 июня т.г. Номинальная стоимость планируемого к продаже 47,67-процентного госпакета акций компании составляет 629 млн 995 тыс. грн. Читайте такжеКабмин продаст по 25% акций нескольких энергокомпаний Справка УНИАН. ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» - крупнейший оператор украинского рынка лизинговых услуг. Специализацией компании является лизинг железнодорожной, авиационной и сельскохозяйственной техники. Основными акционерами компании являются: ООО «Лемтранс» - 49,9584% акций, Фонд государственного имущества Украины - 47,669% акций, корпорация «Межрегиональный промышленный союз» - 2,3267% акций, а также физические лица.

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