Подписание Договора об "открытом небе" с ЕС, готовившегося 7 лет, снова отложили

Дата подписания договора о совместном авиационном пространстве между Украиной и странами Европейского Союза перенесена по инициативе европейской стороны в связи с несогласованностью некоторых позиций документа, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Договор об открытом небе планировалось подписать сегодня, 5 июня.

«Причина – до сих пор не согласованы позиции Испании и Великобритании относительно формулировки в соглашении статьи о территориальном применении в части Гибралтара», - говорится в сообщении.

В свою очередь, украинская сторона сообщила о полной готовности подписать договор и ждет решения ЕС в территориальном споре по Гибралтару.

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«Сейчас ведутся консультации по другой возможной дате подписания», - сказали в министерстве.

Как сообщал УНИАН, активная подготовка к подписанию документа ведется с ноября 2013 года. Цель соглашения – постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству. По мнению экспертов, полномасштабная реализация договора об открытом небе между Украиной и Европейским Союзом возможна и целесообразна при условии одновременной отмены визового режима, снимающей барьеры для перемещения граждан между странами.

ЕС и Украина согласовали текст договора 21-22 октября 2013 года, а парафировали его 29 ноября на саммите в Вильнюсе. Договор планировалось подписать еще в марте этого года, однако дата подписания неоднократно переносилась.