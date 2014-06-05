"Укрзализныця" добавила поезда на Троицу

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к празднику Троицы назначила дополнительные поезда, соединяющие столицу с Харьковом и Каменец-Подольским, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд №724/723 сообщением Киев – Харьков будет отправляться из столицы 6 и 9 июня составом скоростного электропоезда категории «Интерсити+» в 13:36 и прибывать в Харьков в 18:11. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же дни в 13:16 и прибывать в столицу Украины в 17:53.

«Для удобства жителей левого берега Киева поезд в пути следования будет делать остановки на станции Дарница. Кроме того, он будет останавливаться на станциях Миргород и Полтава-Киевская», – отмечают в пресс-службе.

Дополнительный поезд №139/140 сообщением Киев – Каменец-Подольский будет отправляться из столицы 6 и 8 июня в 21:11 и прибывать в Каменец-Подольский в 05:34. В обратном направлении поезд будет отправляться 7 и 9 июня в 19:58 и прибывать на станцию назначения в 05:08.

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов и др.) назначает дополнительные поезда и увеличивает количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее Укрзализныця" к празднику Троицы назначила дополнительные поезда № 207К/207Л сообщением Киев – Ужгород и № 269К/219Л по маршруту Киев – Ивано-Франковск.

