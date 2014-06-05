У Путина уверяют, что готовы строить Керченский мост и за $10 млрд

Общая стоимость строительства транспортного перехода через Керченский пролив может составить от 283,19 млрд руб. до 376,48 млрд руб. в зависимости от варианта проекта, сообщают Вести.Экономика со ссылкой на российскую госкомпанию "Автодор".

Глава "Автодора" Сергей Кельбах заявил, что выбран Тузлинский вариант с использованием Тузлинской косы и насыпной дамбы. Власти РФ рассматривали 74 варианта проекта.

При этом самым дешевым вариантом является совмещенный в двух уровнях мост (четыре полосы автомобильной дороги и два пути железной дороги), самым дорогим - строительство вантового автодорожного моста и прокладка ж/д тоннеля (четыре полосы автодороги и два пути железной дороги).

Также рассматривают различные способы финансирования строительства, в том числе привлечение частного финансирования, а также средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Проект строительства моста могут принять в виде "контракта жизненного цикла в форме концессии или долгосрочного инвестиционного соглашения", отметил Кельбах. По его словам, рассматривают и вариант введения платного проезда по мосту. Расходы на создание транспортного перехода войдут в проект бюджета на 2015-2018 гг.

Окончательные работы по инженерным изысканиям и разработке технико-экономического и финансового обоснований завершат до 1 октября. Ввод моста в строй намечен на 2018 год.

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Как сообщал УНИАН, Россия планировала привлечь к строительству транспортного коридора в аннексированный Крым через Керченский пролив китайскую строительную госкомпанию и частный инвестиционный фонд. Стоимость проекта оценивалась в $1,2-3 млрд. Однако договорится с Китаем не удалось.