Приднепровская железная дорога предупредила краж на 117 тыс. гривень

Работники подразделений службы военизированной охраны Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе-мае 2014 года предупредили 161 случай хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму более 117 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, ПЖД передала в правоохранительные органы 138 задержанных по подозрению в краже имущества железной дороги.

В частности, только в мае текущего года Приднепровская магистраль предупредила 27 краж грузов и имущества на сумму более 14,6 тыс. грн, а также задержала 25 человек по подозрению в воровстве.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий на инфраструктурных объектах магистрали за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте (хождение по путям в неустановленных местах, незаконный проезд на грузовых поездах), работники ПЖД задержали 881 человека, из которых 560 были оштрафованы на сумму свыше 19 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, работники подразделений службы военизированной охраны ПЖД в 2013 году предупредили 432 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму свыше 395 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

