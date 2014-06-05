ПЖД за 5 месяцев перечислила в бюджеты и целевые фонды 900 млн гривень

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-мае 2014 года сократила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 899,51 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, за указанный период Приднепровская магистраль перечислила в государственный бюджет 286,64 млн грн, в местные бюджеты – 175,67 млн грн, в целевые фонды соцстраха – 437,21 млн грн.

В мае текущего года ПЖД уплатила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования 168,2 млн грн, из них в госбюджет – 53,76 млн грн, в местные бюджеты – 33,54 млн грн, в целевые фонды соцстраха – 80,91 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-апреле 2014 года сократила отчисления в бюджеты и целевые фонды на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 731,31 млн грн.

В 2013 году ПЖД увеличила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования на 0,38% по сравнению с 2012 годом - до 2,6 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и свыше 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.