Аэропорт Луганска приостановил работу

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

"На данный момент регулярные рейсы из Луганского аэропорта временно не выполняются", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее в интернете появилась информация о том, что самолету с участниками АТО не разрешили приземлиться в Луганском аэропорту. И.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов поручил силовым структурам проверить информацию о якобы причастности народного депутата от Партии регионов Александра Ефремова к препятствованию приземлению самолета.

После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Автономной Республики Крым из состава Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

В настоящее время на востоке Украиныпродолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Луганск» начал работу в 1964 году. До распада СССР из Луганского аэропорта ежедневно совершалось до 100 вылетов почти в 70 городов Советского Союза, ежесуточно перевозилось не менее 1200 пассажиров.

В январе 2001 года предприятие из государственной собственности передано в собственность территориальной общины Луганской области.