«Укрзализныця» назначила нового главу Южной железной дороги
Им стал ранее занимавший должность первого заместителя главы ЮЖД Николай Уманец.
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила исполняющим обязанности начальника Южной железной дороги (ЮЖД) Николая Уманца, ранее занимавшего должность первого заместителя главы ЮЖД.
Об этом эмитент сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
«Выполнение обязанностей начальника государственного предприятия «Южная железная дорога» возложено на Уманца Николая Григорьевича - главного инженера и первого заместителя начальника «Южной железной дороги», - отмечается в сообщении.
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По данным предприятия, решение о назначении нового главы ЮЖД закреплено приказом «Укрзализныци» от 4 июня 2014 года.
Как сообщал УНИАН, 27 мая Кабинет министров Украины уволил с должности начальника Южной железной дороги Александра Филатова и с должности начальника Приднепровской железной дороги Игоря Гладких.