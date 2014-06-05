Украина надеется подписать договор об "открытом небе" с ЕС уже 27 июня

Украина может подписать договор о совместном авиационном пространстве (САП) со странами Европейского Союза вместе с подписанием политической части ассоциации с ЕС 27 июня, сообщил начальник отдела авиационного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Валентин Згурский.

"Возможно, если европейская сторона согласится, подписание произойдет 27 июня", - сказал Згурский в ходе открытого стола, посвященного САП между Украиной и странами ЕС.

По его словам, в случае неподписания соглашения САП в конце июня, у Украины еще есть время для заключения этого договора, так как он вступит в силу после переходного периода, а именно, с летней навигации 2015 года.

Заместитель директора департамента аэронавигации и внешних связей Госавиаслужбы Елена Мельник, также присутствующая на мероприятии, заявила, что украинские авиакомпании и аэропорты уже придерживаются большинства требований Европейского Союза. Кроме того, Украина имеет все аналогичные европейским нормативные акты в сфере авиации, но они составлены согласно национальным требованиям.

По ее словам, авиационные власти Украины должны сделать основной упор на введении правил сертификации аэродромов и служб наземного обслуживания в аэропортах.

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Как сообщал УНИАН, назначенное на 5 июня подписание договора о совместном авиационном пространстве между Украиной и странами Европейского Союза было перенесено по инициативе европейской стороны в связи с несогласованностью территориальной принадлежности Гибралтара.

Активная подготовка к подписанию документа ведется с ноября 2013 года. Цель соглашения – постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству. По мнению экспертов, полномасштабная реализация договора об открытом небе между Украиной и Европейским Союзом возможна и целесообразна при условии одновременной отмены визового режима, снимающей барьеры для перемещения граждан между странами.

ЕС и Украина согласовали текст договора 21-22 октября 2013 года, а парафировали его 29 ноября 2013 года на саммите в Вильнюсе.