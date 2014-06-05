«Укрзализныце» удалось эвакуировать из Луганска почти 500 детей-сирот

Специально сформированный "Укрзализныцей" дополнительный поезд в направлении Одессы сегодня в 19:10 выехал из Луганска с почти 500 детьми-сиротами, так как ранее поезд не был отправлен из-за действий сепаратистов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

«5 июня железнодорожникам все же удалось эвакуировать из Луганска группу из почти 500 детей-сирот в сопровождении взрослых (502 человека, в том числе 451 ребенок)», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, для бесплатной перевозки детей-сирот из Луганска, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, Донецкая железная дорога сформировала дополнительный поезд №525/526 сообщением Луганск-Одесса из 10 вагонов: 1 купейный и 9 плацкартных. Сегодня в 19:10 поезд отправился из Луганска и прибудет в Одессу 6 июня к обеду.

«Это вторая попытка вывезти большую группу детей из неспокойного региона, напомним, сначала их хотели перевезти в вагонах Одесской железной дороги, но направляющийся из Одессы в Луганск специальный поезд пришлось вернуть обратно из-за вмешательства ДНР», - подчеркивают в пресс-службе.

Как сообщили в «Укрзализныце» со ссылкой на начальника главного пассажирского управления ведомства Игоря Бреуса, и в сложных обстоятельствах железные дороги Украины, как перевозчик, будут и дальше выполнять основную задачу - обеспечивать безопасные перевозки. Заявка на перевозку этой группы детей-сирот поступила накануне от Луганской ОГА.

Кроме того, для перевозки пассажиров из Луганска и Донецка также задействуются поезда формированием Приднепровской, Юго-Западной и других дорог, а в состав графиковых поездов включено на 5-6 вагонов больше.

«Сегодня на Донецкой дороге мы пропускаем поезда только по одному участку Красноармейск-Чаплино-Синельниково. Это единственно возможный путь, поскольку ранее из-за вмешательств в работу инфраструктуры и ее повреждения, а так же в целях безопасности пассажиров, три участка были закрыты для движения»,- цитирует пресс-служба Бреуса.

Кроме того, по его словам, железнодорожники увеличили количество остановок, поскольку поезда идут изменённым маршрутом. «В частности, они останавливаются на Синельниково-1, Красноград и Павлоград», - отметил Бреус.

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Как сообщал УНИАН, ранее 5 июня сепаратисты не дали железнодорожникам перевезти более 500 детей-сирот в специально сформированном "Укрзализныцей" дополнительном поезде в направлении Одессы из Луганска.

В частности, 5 июня поезд отправился из Одессы в Луганск, куда должен был прибыть сегодня утром по специально разработанному графику. Однако, ДНР дала указание Донецкой железной дороге уведомить Одесскую и Приднепровскую железные дороги о том, что этот поезд приниматься не будет. Из-за таких действий «Укрзализныця» вынуждена была вернуть поезд назад в Одессу.

Кроме того, для обеспечения вывоза пассажиров из Донецкой и Луганской областей «Укрзализныця» на период со 2 по 9 июня 2014 года увеличила количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка, на 5-6 вагонов – до 18-20 единиц.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

Из Донецка в связи с напряженной ситуацией и присутствием в городе большого количества вооруженных людей уже выехало 15 тыс. граждан.

Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями.