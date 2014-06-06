Юго-Западная железная дорога добавила к Троице 17 региональных поездов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к празднику Троицы назначила 17 дополнительных региональных поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Для обеспечения перевозок пассажиров в период празднования Троицы ЮЗЖД назначила ряд дополнительных региональных поездов на 9 и 10 июня», - сказано в сообщении.

В частности, ЮЗЖД назначила следующие поезда: № 808/807 Киев - Шостка – Фастов (отправление из Киева и Шостки 9 июня), № 823/824 Киев – Шепетовка (отправление из Киева 9 июня, из Шепетовки - 10 июня), № 836 Коростень - Киев (отправление из Коростеня 9 июня), № 841/842 Киев – Шепетовка (отправление из Киева и Шепетовки 9 июня), № 862 Винница - Киев (отправление из Винницы 9 июня), № 866/865 Киев-Волынский - Гребенка (отправление из Киев-Волынского и Гребенки 9 июня), № 875 Коростень – Житомир (отправление из Коростеня 9 июня), № 877 Коростень - Житомир (отправление из Коростеня 10 июня), № 879 Коростень - Казатин (отправление из Коростеня 9 июня), № 880/879-882/881 Киев – Чернигов (отправление из Киева и Чернигова 9 июня), № 887/888-889/890 Коростень - Винница (отправление из Коростеня и Винницы 9 июня).

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов и др.) назначает дополнительные поезда и увеличивает количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее Укрзализныця" к празднику Троицы назначила дополнительные поезда № 207К/207Л сообщением Киев – Ужгород, № 269К/219Л Киев – Ивано-Франковск, скоростной поезд «Интерсити+» №724/723 сообщением Киев – Харьков, а также поезд №139/140 сообщением Киев – Каменец-Подольский.