Украина может закрыть морпорты в аннексированном Россией Крыму

Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) подготовила проект постановления Кабинета министров Украины, которым предлагает временно закрыть морские торговые порты в аннексированном Россией Крыму из-за невозможности обеспечения безопасности судоходства на территории полуострова.

Об этом глава Укрморречинспекции Павел Буланович сообщил на брифинге в Кабинете министров Украины.

"Мы сегодня не можем обеспечивать безопасность судоходства на территории Крыма, на территории пяти крымских портов, в том числе и на терминалах, которые проводят погрузочно-разгрузочные операции. Именно поэтому подготовлены документы по поводу временного закрытия этих портов и всех объектов портовой инфраструктуры Крыма", - сообщил Буланович.

Он отметил, что указанный проект распоряжения проходит процесс согласования, 28 мая он был подан в Кабинет министров Украины, и в ближайшее время стоит ожидать его появления.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года Украина уведомила государства - члены Международной морской организации (IMO) о невозможности обеспечения надлежащего уровня безопасности судоходства и соблюдения международных обязательств в морских торговых портах аннексированного Крыма, в частности, в портах Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта.

Справка УНИАН. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе - Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три - Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона - Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.