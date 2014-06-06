На маршрут Киев-Харьков к Троице пустят дополнительный Hyundai

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, планирует 6 и 9 июня 2014 года выпустить в рейс по маршруту Киев – Харьков - Киев еще один модернизированный скоростной поезд категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem - шестой из 10 имеющихся поездов, которые были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, 6 и 9 июня поезд "Интерсити+" № 724/723 сообщением Киев – Харьков будет отправляться из столицы в 13:36 и прибывать в Харьков в 18:11. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же дни в 13:16 и прибывать в столицу в 17:53.

«Для удобства жителей левого берега Киева поезд в пути следования будет делать остановки на станции Дарница, кроме того, он будет останавливаться на станциях Миргород и Полтава-Киевская», - сообщили в пресс-службе.

«График модернизации скоростных межрегиональных двухсистемных электропоездов Hyundai Rotem выполняется в полном объеме. Сейчас продолжается модернизация еще четырех электропоездов, и до конца июля 2014 года все десять единиц подвижного состава будут введены в эксплуатацию», - подчеркнули в пресс-службе.

Данный поезд до введения нового графика движения на 2014-2015 годы, который вступил в силу 1 июня, курсировал под №162/163, а сейчас на даты 6 и 9 июня по этому маршруту поезд планируется задействовать как дополнительный.

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Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 29 апреля после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев – Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" – первый из 10 имеющихся поездов; 6 мая – вернула еще один поезд на маршрут Дарница – Киев – Львов, 15 мая – поезд Киев – Днепропетровск, 24 мая – второй состав поезда по маршруту Киев – Харьков, 1 июня – поезд Киев – Запорожье – Киев. Кроме того, начиная с 1 июня, «Укрзализныця» продлила маршрут скоростного поезда № 741/742 Киев — Львов до Трускавца.

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Также «Укрзализныця» с 1 июня 2014 года изменила нумерацию скоростных поездов "Интерсити+", в частности, нумерация всех поездов данной категории начинается с цифры 7, вторая же цифра означает направление: цифра 1 – донецкое направление, 2 – харьковское, 3 – днепропетровское, 4 – львовское.

Справка УНИАН. Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. В начале июня того же года был запущен скоростной поезд сообщением Киев – Донецк. Маршрут Киев – Днепропетровск был введен в график движения 11 ноября 2012 года, а с 26 мая 2013 года его продлили до Запорожья. Тогда же, по новому графику движения на 2013-2014 годы, скоростные поезда из Днепропетровска, Харькова и Донецка отправились в Симферополь.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей. На сегодняшний день УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.