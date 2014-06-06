Приднепровская железная дорога сократила погрузку

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-мае 2014 года сократила погрузку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% - до 46,38 млн тонн грузов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, за указанный период ПЖД погрузила 27,7 млн тонн во внутреннем сообщении, а на экспорт – 18,7 млн тонн.

Только в мае текущего года Приднепровская магистраль погрузила 9,66 млн тонн грузов, что на 1% больше аналогичного периода прошлого года.

В частности, в мае ПЖД увеличила погрузку следующих номенклатур грузов во внутреннем сообщении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: кокса – на 2,9% - до 113,4 тыс. тонн, марганцевой и железной руды – на 9,5%, до 3,29 млн тонн, зерна – на 7,2%, до 11,9 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-апреле 2014 года сократила погрузку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% - до 36,73 млн тонн грузов с 37,67 млн тонн.

В 2013 году ПЖД увеличила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 2,1% - до 117,457 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

